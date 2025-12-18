Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines

Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines

Samedi 2026-01-10 19:30:00

2026-01-10 23:55:00

Projection du film suivie d’un échange avec l’équipe, puis concert de Thomas Turine & guests. Bar, restauration et DJ set dès l’ouverture des portes. Entrée libre jauge limitée, réservation conseillée.

19h30 Ouverture des portes au public Bar Restauration/ DJ set

20h30 Projection du film

22h00 Échange en salle avec l’équipe du film

22h45 Concert Chez Mehdi Thomas Turine & guests

Entrée Libre Jauge Limitée

Réservation Chez Mehdi ou par Mail associationmultiprises@gmail.com

Synopsys projection

Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis. .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est associationmultiprises@gmail.com

English :

Film screening followed by discussion with the team, then concert by Thomas Turine & guests. Bar, catering and DJ set as soon as doors open. Free admission ? limited capacity, booking recommended.

