Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines
Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines samedi 10 janvier 2026.
Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 19:30:00
fin : 2026-01-10 23:55:00
Date(s) :
2026-01-10
Projection du film suivie d’un échange avec l’équipe, puis concert de Thomas Turine & guests. Bar, restauration et DJ set dès l’ouverture des portes. Entrée libre jauge limitée, réservation conseillée.
19h30 Ouverture des portes au public Bar Restauration/ DJ set
20h30 Projection du film
22h00 Échange en salle avec l’équipe du film
22h45 Concert Chez Mehdi Thomas Turine & guests
Entrée Libre Jauge Limitée
Réservation Chez Mehdi ou par Mail associationmultiprises@gmail.com
Synopsys projection
Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis. .
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est associationmultiprises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film screening followed by discussion with the team, then concert by Thomas Turine & guests. Bar, catering and DJ set as soon as doors open. Free admission ? limited capacity, booking recommended.
L’événement Événement-projection en avant première du film Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme du Val d’Argent