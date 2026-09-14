Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV Stade de France Saint-Denis

Informations pratiques

Saint-Denis

Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Au cours de son voyage apostolique en France, le pape Léon XIV rencontrera les jeunes et présidera un temps de prière au Stade de France !

>>> Ouverture des portes : 17h30. Début de la veillée : 18h30. Fin de la veillée : 23h.

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France inscription@pape-france.fr

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English : Religious event – ​​Youth vigil with Pope Leo XIV

During his apostolic journey to France, Pope Leo XIV will meet with young people and preside over a prayer service at the Stade de France!

>>> Doors open: 5:30 PM. Vigil begins: 6:30 PM. Vigil ends: 11:00 PM.

L’événement Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV Saint-Denis a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence POP – Plaine commune vous Ouvre ses Portes