Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV Stade de France Saint-Denis
vendredi 25 septembre 2026 · Stade de France · Saint-Denis
Informations pratiques
Saint-Denis
Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Au cours de son voyage apostolique en France, le pape Léon XIV rencontrera les jeunes et présidera un temps de prière au Stade de France !
>>> Ouverture des portes : 17h30. Début de la veillée : 18h30. Fin de la veillée : 23h.
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France inscription@pape-france.fr
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English : Religious event – Youth vigil with Pope Leo XIV
During his apostolic journey to France, Pope Leo XIV will meet with young people and preside over a prayer service at the Stade de France!
>>> Doors open: 5:30 PM. Vigil begins: 6:30 PM. Vigil ends: 11:00 PM.
L’événement Événement religieux – Veillée des jeunes avec le pape Léon XIV Saint-Denis a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence POP – Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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