Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques Cité du Cinéma Saint-Denis
Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques Cité du Cinéma Saint-Denis samedi 27 septembre 2025.
Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques
Cité du Cinéma 20 rue Ampère Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
L’événement de tous les collectionneurs et passionnés des Jeux Olympiques !
.
Cité du Cinéma 20 rue Ampère Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
English : Event Olympic Object and Pin Show
The event for all collectors and Olympic Games enthusiasts!
German :
Das Ereignis für alle Sammler und Liebhaber der Olympischen Spiele!
Italiano :
L’evento per tutti i collezionisti e gli appassionati di Giochi Olimpici!
Espanol : Evento Exposición de objetos y pins olímpicos
¡El evento para todos los coleccionistas y entusiastas de los Juegos Olímpicos!
L’événement Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques Saint-Denis a été mis à jour le 2025-07-09 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes