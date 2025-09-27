Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques Cité du Cinéma Saint-Denis

Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques Cité du Cinéma Saint-Denis samedi 27 septembre 2025.

Événement Salon de l’Objet et du Pin’s Olympiques

Cité du Cinéma 20 rue Ampère Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

L’événement de tous les collectionneurs et passionnés des Jeux Olympiques !

English : Event Olympic Object and Pin Show

The event for all collectors and Olympic Games enthusiasts!

German :

Das Ereignis für alle Sammler und Liebhaber der Olympischen Spiele!

Italiano :

L’evento per tutti i collezionisti e gli appassionati di Giochi Olimpici!

Espanol : Evento Exposición de objetos y pins olímpicos

¡El evento para todos los coleccionistas y entusiastas de los Juegos Olímpicos!

