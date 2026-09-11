AGENDA · Rouen
Évènement sans titre, Omnia République, Rouen
dimanche 13 septembre 2026 · Omnia République · Rouen
Informations pratiques
Évènement sans titre Dimanche 13 septembre, 16h00 Omnia République Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
Avant première retour de cannes avec le gncr Omnia République
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