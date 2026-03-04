Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Évènement sans titre Omnia République Rouen

Évènement sans titre, Omnia République, Rouen mercredi 11 mars 2026.

Évènement sans titre Mercredi 11 mars, 18h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T21:00:00+01:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy
Video club Omnia République