Evènement Sentier Cardio Les Marceaux Villapourçon

Evènement Sentier Cardio Les Marceaux Villapourçon dimanche 10 août 2025.

Les Marceaux Lavoir de la Picherotte Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 11:00:00

2025-08-10

Accueil et départ au Lavoir de la Picherotte (les Marceaux) de 9h à 11h. Montée à pied à la source de la Maria et retour.

Itinéraire chemin balisé, ouvert à tous, marcheurs, coureurs, pas de compétition/chrono.

Camp de base/inscription environ 20 min après le départ de la Picherotte (activité proposée sous la responsabilité individuelle de chaque participant).

Parking possible sur Lavault. Infos au 06 15 05 59 86. .

Les Marceaux Lavoir de la Picherotte Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 05 59 86

