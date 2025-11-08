Évènement Slow Fashion Market MJC METZ SUD Metz

Évènement Slow Fashion Market

MJC METZ SUD 87 rue du XXeme corps américain Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Vide-dressing géant trouvez des pépites pour toute la famille !

Marché artisanal découvrez des créations uniques et locales.

Consommez slow achetez, vendez ou donnez vos vêtements.

Une journée pour changer notre façon de consommer !

Pour ceux qui souhaitent juste donner des vêtements, il est possible de venir les déposer à la MJC la semaine d’avant en contactant Pierre par mailTout public

MJC METZ SUD 87 rue du XXeme corps américain Metz 57000 Moselle Grand Est pierre@mjc-metz-sud.org

English :

Giant garage sale: find nuggets for the whole family!

Craft market: discover unique, local creations.

Consume slow: buy, sell or donate your clothes.

A day to change the way we consume!

For those who just want to donate clothes, it’s possible to drop them off at the MJC the week before by contacting Pierre by e-mail

German :

Riesige Kleiderkammer: Finden Sie Nuggets für die ganze Familie!

Kunsthandwerkermarkt: Entdecken Sie einzigartige und lokale Kreationen.

Konsumieren Sie langsam: Kaufen, verkaufen oder verschenken Sie Ihre Kleidung.

Ein Tag, um unsere Art zu konsumieren zu verändern!

Wer seine Kleidung nur spenden möchte, kann sie in der Woche davor im MJC abgeben und Pierre per E-Mail kontaktieren

Italiano :

Saldi di abbigliamento giganti: trovate pepite per tutta la famiglia!

Mercatino dell’artigianato: scoprite creazioni uniche e locali.

Consumo lento: comprate, vendete o donate i vostri vestiti.

Una giornata per cambiare il nostro modo di consumare!

Se volete solo donare i vostri vestiti, potete consegnarli al MJC la settimana precedente contattando Pierre via e-mail

Espanol :

Liquidación de ropa gigante: ¡encuentra pepitas para toda la familia!

Mercado de artesanía: descubre creaciones únicas y locales.

Consume despacio: compra, vende o dona tu ropa.

¡Un día para cambiar nuestra forma de consumir!

Si sólo quieres donar tu ropa, puedes dejarla en el MJC la semana anterior poniéndote en contacto con Pierre por correo electrónico

