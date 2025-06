Événement SNT: National requin La Trinité-sur-Mer 11 juillet 2025 09:00

Événement SNT: National requin La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-07-11 09:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-11

Ce rendez-vous est unique en son genre là se côtoient les lourds métriques à l’élégance hors du temps aux côtés des Requin et les fringants monotypes 7M50 dont c’est pour ces deux séries leur National et de ce fait le rassemblement majeur de l’année. En cette saison estivale, il fait bon régater en Baie de Quiberon. C’est le grand retour du National Requin après des années et nous sommes très heureux d’accueillir le plus grand nombre d’amoureux de ce bateau de légende.

On nous promet la venue de nombreux métriques de toutes tailles.

Un très beau spectacle à ne pas manquer ! .

Cours des Quais

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

