Evènement soirée d’exception et unique avec l’opéra National de Paris Micro folie Sainte-Menehould

Evènement soirée d’exception et unique avec l’opéra National de Paris

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Tout public

Le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du grand siècle et du siècle des lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire. .

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

