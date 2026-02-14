Événement solidaire contre la précarité menstruelle Pôle Daniel Asseray Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 13:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme :Distribution gratuite de tote bags (Quantité limitée à un tote bag par personne – présence obligatoire)• Serviettes hygiéniques• Culottes menstruelles• Produits d’hygiène intime• Produits de beauté…Mais aussi un café solidaire et un temps d’échange convivial. Une infirmière libérale sera présente sur place pour papoter.Avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes

Pôle Daniel Asseray Dervallières – Zola Nantes 44100

https://www.instagram.com/solidaritelles/



