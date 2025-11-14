Événement solidaire Fondation John BOST « Percevoir le monde autrement » Palais de la Femme Paris

Événement solidaire Fondation John BOST « Percevoir le monde autrement » Palais de la Femme Paris vendredi 14 novembre 2025.

Vendredi 14 novembre à partir de 19h :

Apéro jazz et dîner expérimental « Percevoir le monde autrement »

Le temps d’un dîner, vous plongerez dans la perception d’une personne neuroatypique.

C’est quoi être une personne “neuroatypique” ?

On

dit neuroatypique quand la façon de traiter les stimuli (sons,

lumières, textures, signaux internes) s’écarte de la norme statistique —

par exemple le Trouble du Spectre de l’autisme (TSA), le TDAH ou

certains “dys”. Ce n’est pas un défaut : c’est une variabilité

neurologique qui appelle des aménagements adaptés.

Date : Vendredi 14 novembre 2025

Lieu : Palais de la Femme, 94 Rue de Charonne, 75011 Paris

Horaire : À partir de 19h00

Pré-inscription conseillée avec règlement sur place : 50€ par personne

Vous poursuivrez l’expérience le samedi lors du parcours immersif « Percevoir le monde autrement ».

Samedi 15 novembre de 10h à 17h :

Vente solidaire et parcours immersif « Percevoir le monde autrement »

La Vente de Paris, c’est l’événement parfait pour réaliser vos achats de Noël :

stands de créateurs ; espace Noël (santons, calendriers de l’Avent,

chocolats) ; vins et paniers gourmands. Avec un passage obligé par le stand des résidents : des trouvailles uniques et faites mains. On chine, on goûte et on remplit le panier !

L’expérience immersive « Percevoir le monde autrement » vous fait vivre, de l’intérieur, des situations inspirées des perceptions neuroatypiques.

Au fil d’étapes guidées, vous explorez comment les sons, les lumières,

les textures ou les enchaînements de tâches peuvent devenir dérangeants;

comment la surcharge sensorielle survient, et en quoi l’hyperfocalisation peut aider ou dérouter.

Des

animateurs de la Fondation John BOST vous accompagnent pour mettre des

mots sur vos ressentis, vos émotions et proposer des clés très concrètes

d’inclusion à appliquer au quotidien.

Déjeuner : 30€ par personne

Inscription sur place.

️ Date : Samedi 15 novembre 2025

Lieu : Palais de la Femme, 94 Rue de Charonne, 75011 Paris

Horaires : À partir de 10h00

Entrée libre et gratuite

️ Déjeuner : 30€ par personne

Inscription et réglement sur place

Réunis pour un projet

L’aménagement d’une serre pour le Foyer de Vie La Porte Ouverte (95)

La Vente de Paris ne se limite pas à un moment de convivialité et de découvertes : elle devient aussi une occasion concrète de soutenir un projet d’établissement de la Fondation John BOST et de changer de regard sur le handicap.

En

participant à la vente ou en faisant un don, vous contribuez

directement à améliorer le quotidien des personnes accueillies. Cette

année le projet soutenu est l’aménagement d’une serre pour le Foyer de Vie La Porte Ouverte à Menucourt (95).

À propos de la Fondation John BOST

Fondée en 1848, la Fondation John BOST est une institution sanitaire et médico-sociale protestante privée à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877. Elle accompagne et soigne plus de 2 000 personnes, réparties dans 42 établissements ou services, sanitaires et médico-sociaux, dans 4 régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Île-de- France et Normandie.

Plus de 2 300 professionnels, issus de disciplines variées telles que la médecine, le paramédical, l’éducation, la technique et l’administration, composent ses équipes pluridisciplinaires.

Deux jours solidaires au Palais de la Femme (Paris 11e) pour changer de regard sur le handicap et soutenir un projet de la Fondation John BOST.



Vendredi 14 novembre : une soirée immersive avec apéro jazz, dîner expérimental « Percevez le monde autrement » et mises en situation sensorielles inédites.



Samedi 15 novembre : un parcours immersif interactif, des rencontres avec les professionnels de la Fondation et la traditionnelle Vente de Paris (produits du terroir, créations, stands solidaires).



Les bénéfices seront reversés au financement d’une serre pour le Foyer de Vie La Porte Ouverte à Menucourt (95).

Palais de la Femme 94 Rue de Charonne 75011 Paris

