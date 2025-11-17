Évènement spécial FEMMES! Recrutement d’agent de composite chez Airbus ! Agence Drancy Drancy

Évènement spécial FEMMES! Recrutement d’agent de composite chez Airbus ! Agence Drancy Drancy lundi 17 novembre 2025.

Évènement spécial FEMMES! Recrutement d’agent de composite chez Airbus ! Lundi 17 novembre, 08h30 Agence Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Passionnée par le travail manuel et désireuse de faire carrière dans l’industrie aéronautique ? Airbus recrute des agents de composite et vous invite à découvrir ce métier passionnant. Ce poste clé dans l’industrie aéronautique nécessite des compétences spécifiques que nous vous présenterons lors de cette session de recrutement. Vous découvrirez également les débouchés professionnels et les avantages d’une formation diplômante équivalente à un CAP. Conditions d’éligibilité : Être une femme Natio

Agence Drancy 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516261 »}]

Passionnée par le travail manuel et désireuse de faire carrière dans l’industrie aéronautique ? Airbus recrute des agents de composite et vous invite à découvrir ce métier passionnant. #TousMobilisés Métiers de l aéronautique et de l aérospatial