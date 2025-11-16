Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Évènement spectacle humoristique Salle des fêtes Gravelotte dimanche 16 novembre 2025.

Salle des fêtes 38 rue d’Ars Gravelotte Moselle

Gratuit
Gratuit

Dimanche 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Spectacle humoristique de Tristan MANGEOTTout public
Salle des fêtes 38 rue d’Ars Gravelotte 57130 Moselle Grand Est +33 3 87 60 92 56 

English :

Comedy show by Tristan MANGEOT

German :

Comedy-Show von Tristan MANGEOT

Italiano :

Spettacolo comico di Tristan MANGEOT

Espanol :

Espectáculo de comedia de Tristan MANGEOT

L’événement Évènement spectacle humoristique Gravelotte a été mis à jour le 2025-10-27 par AGENCE INSPIRE METZ