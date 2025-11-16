Évènement spectacle humoristique Salle des fêtes Gravelotte
Évènement spectacle humoristique Salle des fêtes Gravelotte dimanche 16 novembre 2025.
Évènement spectacle humoristique
Salle des fêtes 38 rue d’Ars Gravelotte Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Spectacle humoristique de Tristan MANGEOTTout public
0 .
Salle des fêtes 38 rue d’Ars Gravelotte 57130 Moselle Grand Est +33 3 87 60 92 56
English :
Comedy show by Tristan MANGEOT
German :
Comedy-Show von Tristan MANGEOT
Italiano :
Spettacolo comico di Tristan MANGEOT
Espanol :
Espectáculo de comedia de Tristan MANGEOT
L’événement Évènement spectacle humoristique Gravelotte a été mis à jour le 2025-10-27 par AGENCE INSPIRE METZ