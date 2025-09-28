Evènement sportif Germignoise VTT Salle des fêtes Germigny-sur-Loire

Evènement sportif Germignoise VTT Salle des fêtes Germigny-sur-Loire dimanche 28 septembre 2025.

Evènement sportif Germignoise VTT

Salle des fêtes Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Randonnées VTT( 4 circuits: 13,20,35,45 km) empruntant les chemins de la communes et ceux des communes voisines. Allure libre sans compétition.

Casque vivement recommandé.

Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés.

Tarif:5€ gratuit pour les moins de 12 ans

Ravitaillements.

Inscriptions sur place à partir de 7h

Pas de départ après 9h30 .

Salle des fêtes Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 01 71 09 nicole.deynes@wanadoo.fr

English : Evènement sportif Germignoise VTT

German : Evènement sportif Germignoise VTT

Italiano :

Espanol :

L’événement Evènement sportif Germignoise VTT Germigny-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Nevers