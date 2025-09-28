Evènement sportif Germignoise VTT Salle des fêtes Germigny-sur-Loire
Salle des fêtes Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Randonnées VTT( 4 circuits: 13,20,35,45 km) empruntant les chemins de la communes et ceux des communes voisines. Allure libre sans compétition.
Casque vivement recommandé.
Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés.
Tarif:5€ gratuit pour les moins de 12 ans
Ravitaillements.
Inscriptions sur place à partir de 7h
Pas de départ après 9h30 .
Salle des fêtes Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 01 71 09 nicole.deynes@wanadoo.fr
