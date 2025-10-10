Evènement sur la biodiversité Le jour de la nuit Réserve naturelle de l’Étang Noir Seignosse

Réserve naturelle de l’Étang Noir 600 avenue du parc des sports Seignosse Landes

Gratuit

Début : 2025-10-10

2025-10-10

Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !

Dans le cadre de l’événement national Le Jour de la Nuit, MACS propose le vendredi 10 octobre à 19h30 une soirée à la découverte de la vie sauvage après le coucher du soleil à Seignosse. Une invitation à ralentir, à observer et à mieux comprendre la faune nocturne qui s’active une fois l’obscurité venue.

Au programme

> Une projection en salle pour découvrir la richesse de la faune nocturne (chauves-souris, chouettes, insectes, hérissons…)

> Une balade commentée pour tenter d’observer ces animaux dans leur milieu naturel

Rendez-vous salle de la Réserve de l’Étang Noir, à Seignosse Bourg.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables.

Gratuit.

Limité à 15 personnes Inscription obligatoire service.environnement@cc-macs.org .

Réserve naturelle de l’Étang Noir 600 avenue du parc des sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine service.environnement@cc-macs.org

English : Evènement sur la biodiversité Le jour de la nuit

As part of the national event Le Jour de la Nuit, MACS offers an evening of wildlife discovery after sunset in Seignosse. An invitation to slow down, observe and better understand the nocturnal fauna that becomes active once darkness falls.

German : Evènement sur la biodiversité Le jour de la nuit

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung Le Jour de la Nuit bietet MACS einen Abend zur Entdeckung der Tierwelt nach Sonnenuntergang in Seignosse an. Eine Einladung zur Entschleunigung, zum Beobachten und zum besseren Verständnis der nachtaktiven Tierwelt, die nach Einbruch der Dunkelheit aktiv wird.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale Le Jour de la Nuit (Giorno della Notte), il MACS propone una serata alla scoperta della fauna selvatica dopo il tramonto a Seignosse. Un invito a rallentare, osservare e comprendere meglio la fauna notturna che si attiva al calar del sole.

Espanol : Evènement sur la biodiversité Le jour de la nuit

En el marco del acontecimiento nacional Le Jour de la Nuit (El Día de la Noche), el MACS propone una velada para descubrir la fauna tras la puesta de sol en Seignosse. Una invitación a frenar, observar y comprender mejor la fauna nocturna que se activa una vez que se pone el sol.

