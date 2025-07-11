Evénement Sweet Sixties (week-end annniversaire MCA) Amiens

Evénement Sweet Sixties (week-end annniversaire MCA)

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21

Jeudi 19 mars la soirée de la fête

On célèbre les 60 ans du discours inaugural d’André Malraux avec une soirée gratuite qui promet de mettre le feu : déambulation pyrotechnique, musicale et acrobatique, concert, banquet, bal, projections spéciales, DJset… Réservez votre Jour-J !

Vendredi 20 mars la soirée d’exception

Soirée exceptionnelle, internationale et intergénérationnelle, avec la star mondiale du piano Brad Mehldau et le jeune prodige Roberto Negro.

Samedi 21 mars la journée bleue

C’est au tour de Label Bleu de fêter ses 40 ans ! Toute la journée, retrouvez les artistes jazz et musiques du monde qui ont fait sa renommée (oui ! même les plus célèbres et les plus rares d’entre eux !), pour une série de concerts de formats différents, partout dans la Maison et aux alentours. Ça va pulser !

Et tout au long des 3 jours ateliers jeunesse, visites commentées, projections ciné, animations… De quoi se replonger avec délices dans le passé, et fêter dignement tout ce qui nous rassemble et qui reste à venir. Vous pourrez dire : j’y étais !

Programme complet à paraitre début 2026

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Thursday March 19 ? the evening of celebration

We’re celebrating the 60th anniversary of André Malraux’s inaugural speech with a free evening that promises to set the place alight: pyrotechnic, musical and acrobatic procession, concert, banquet, ball, special projections, DJ set? Book your D-Day!

Friday, March 20 ? an exceptional evening

An exceptional evening of international and intergenerational music, with world piano star Brad Mehldau and young prodigy Roberto Negro.

Saturday, March 21 ? Blue Day

Label Bleu celebrates its 40th anniversary! All day long, enjoy the jazz and world music artists who have made Label Bleu famous (yes, even the most famous and rarest of them all?!), for a series of concerts in different formats, in and around the Maison. It’s going to be pulsating!

And throughout the 3 days: children’s workshops, guided tours, film screenings, entertainment? It’s a delightful way to delve into the past, and a fitting way to celebrate everything that brings us together, and everything that’s yet to come. You’ll be able to say: I was there!

Full program to be published early 2026

German :

Donnerstag, 19. März ? der Abend des Festes

Jahrestag der Eröffnungsrede von André Malraux mit einem kostenlosen Abend, der ein Feuerwerk verspricht: pyrotechnische, musikalische und akrobatische Umzüge, Konzert, Bankett, Ball, Sondervorführungen, DJ-Set? Reservieren Sie sich Ihren D-Day!

Freitag, 20. März ? der außergewöhnliche Abend

Ein außergewöhnlicher, internationaler und generationenübergreifender Abend mit dem Weltstar am Klavier, Brad Mehldau, und dem jungen Wunderkind Roberto Negro.

Samstag, 21. März ? der Blaue Tag

Label Bleu ist an der Reihe, seinen 40. Geburtstag zu feiern! Den ganzen Tag lang können Sie die Jazz- und Weltmusikkünstler, die das Label berühmt gemacht haben (ja, auch die berühmtesten und seltensten unter ihnen), bei einer Reihe von Konzerten unterschiedlicher Formate im ganzen Haus und in der Umgebung erleben. Es wird pulsieren!

Und während der gesamten drei Tage: Jugendworkshops, kommentierte Besichtigungen, Filmvorführungen, Animationen? So können Sie mit Genuss in die Vergangenheit eintauchen und würdig all das feiern, was uns verbindet und was noch kommen wird. Sie werden sagen können: Ich war dabei!

Das vollständige Programm erscheint Anfang 2026

Italiano :

Giovedì 19 marzo: una serata di festa

Festeggiamo il 60° anniversario del discorso inaugurale di André Malraux con una serata gratuita che promette di infiammare il luogo: spettacolo pirotecnico, musica e acrobazie, concerto, banchetto, ballo, proiezioni speciali, DJ set? Prenotate il vostro D-Day!

Venerdì 20 marzo? Una serata eccezionale

Una serata eccezionale di musica internazionale e intergenerazionale, con la star mondiale del pianoforte Brad Mehldau e il giovane prodigio Roberto Negro.

Sabato 21 marzo ? Giornata blu

Label Bleu festeggia il suo 40° anniversario! Per tutto il giorno, potrete incontrare gli artisti di jazz e world music che hanno reso famoso Label Bleu (sì, anche il più famoso e raro di tutti?!), per una serie di concerti in diversi formati, all’interno e nei dintorni della Maison. Ci sarà da divertirsi!

E durante i 3 giorni: laboratori per i giovani, visite guidate, proiezioni di film, intrattenimento? È un ottimo modo per fare un tuffo nel passato e per celebrare tutto ciò che ci unisce e tutto ciò che deve ancora venire. Potrete dire: io c’ero!

Il programma completo sarà pubblicato all’inizio del 2026

Espanol :

Jueves 19 de marzo ? la noche de la fiesta

Celebramos el 60º aniversario del discurso inaugural de André Malraux con una velada gratuita que promete incendiar el recinto: fuegos artificiales, música y acrobacias, concierto, banquete, baile, proyecciones especiales, DJ set.. ¡Reserve su Día D!

Viernes 20 de marzo ? una velada excepcional

Una velada excepcional de música internacional e intergeneracional, con la estrella mundial del piano Brad Mehldau y el joven prodigio Roberto Negro.

Sábado 21 de marzo Día Bleu

Label Bleu celebra su 40 aniversario Durante todo el día, los artistas del jazz y de las músicas del mundo que han hecho famoso al Label Bleu (sí, incluso el más famoso y el más raro de todos…) podrán disfrutar de una serie de conciertos en diferentes formatos, en la Maison y sus alrededores. ¡Va a ser vibrante!

Y a lo largo de los 3 días: talleres para jóvenes, visitas guiadas, proyecciones de películas, animaciones? Es una buena manera de sumergirse en el pasado y celebrar todo lo que nos une y todo lo que está por venir. Podrá decir: ¡Yo estuve allí!

El programa completo se publicará a principios de 2026

