Événement Trégueux Nuit de la Danse Bleu Pluriel Trégueux

Événement Trégueux Nuit de la Danse Bleu Pluriel Trégueux samedi 22 novembre 2025.

Événement Trégueux Nuit de la Danse

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22

De 18h à 19h Les compagnies amatrices Gratuit

• Cie Maddie Aubépine | St-Brieuc

• Cie Contre Courant | Plérin

• Cie Par’être | AST Danse Trégueux

De 19h à 20h Petite restauration payante proposée par le Comité des fêtes de Trégueux

A partir de 20h Les compagnies professionnelles Payant

• Yin (extrait) | Cie Monad 15 min

• Emma la clown ose la danse 15 min

• Shiver | Beaver Dam Company Edouard Hue 20 min

• Sur un fil (extrait) | Claire et Antho 25 min

• Prélude | Cie Accrorap Kader Attou 35 min

A partir de 8 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Trégueux Nuit de la Danse Trégueux a été mis à jour le 2025-08-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme