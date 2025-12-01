Évènement trio de jazz Ça gaze

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-28 00:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Dans la tradition des fanfares de la Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant revisite avec fantaisie les standards de jazz, variété française et internationale.

Un moment de partage et de bonne humeur autour des airs de légende.

Dans les rues de la ville à partir de 17h au kiosque à musique à l’EsplanadeTout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the tradition of New Orleans brass bands, this travelling trio revisits jazz, French and international standards with a whimsical twist.

A moment of sharing and good humor around legendary tunes.

In the streets of the town from 5pm: at the bandstand on the Esplanade

L’événement Évènement trio de jazz Ça gaze Metz a été mis à jour le 2025-12-24 par AGENCE INSPIRE METZ