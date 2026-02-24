? Événement Un Noël Féérique au Château

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:30:00

fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Le samedi 19 décembre 2026, de 16h30 à 18h, le Château de Sully-sur-Loire vous invite à une parenthèse enchantée. À quelques jours du réveillon, venez partager un moment de chaleur et de lumière au cœur de l’hiver.

Le programme de votre fin d’après-midi

Le Goûter de Noël Installez-vous dans le cadre prestigieux du château pour savourer un moment gourmand. Une pause douce et sucrée pour petits et grands, idéale pour se plonger dans l’esprit des fêtes. SUR RESERVATION !

Spectacle de Jonglerie de Feu À la nuit tombée, la Compagnie Taprobane prend possession de l’enceinte du château. Laissez-vous émerveiller par un ballet de flammes et de lumières qui viendra sublimer les façades de la forteresse. Un spectacle inédit, à la fois puissant et poétique, pour réchauffer les cœurs et illuminer .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

On Saturday, December 19, 2026, from 4:30pm to 6pm, the Château de Sully-sur-Loire invites you to an enchanted interlude. Just a few days before New Year’s Eve, come and share a moment of warmth and light in the heart of winter.

L'événement ? Événement Un Noël Féérique au Château Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-24