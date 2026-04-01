Événement Urban Moov Rencontre Hip Hop Maison Pour Tous Brives-Charensac

Brives-Charensac

Événement Urban Moov Rencontre Hip Hop

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Au programme un Battle de BreakKids & un Battle All’Style Tout style confondu et une restitution d’ateliers. Vendredi 10 avril à la MPT de Brives-Charensac.

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

On the program: a Battle de BreakKids & a Battle All?Style Tout style confondu and a restitution d?ateliers. Friday April 10 at MPT Brives-Charensac.

L’événement Événement Urban Moov Rencontre Hip Hop Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay