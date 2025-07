Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison Domaine de Grandmaison Léognan

Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison Domaine de Grandmaison Léognan samedi 26 juillet 2025.

Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27

Première édition de « Deux mains dans la terre », démonstrations de céramique

Samedi 26 et Dimanche 27 juillet

En continu de 10h00 à 19h00

Démonstrations de Isabelle Blanchy et Delphine Latournerie de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30

Restauration sur place, Ohsebon le samedi et Aux Délices d’Alex le dimanche

Dégustation gratuite à l’issue de chaque démonstration

Entrée gratuite, vente directe de vins et céramiques.

Informations supplémentaires par téléphone au 06 37 22 37 91 .

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 37

English : Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison

German : Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison

Italiano :

Espanol : Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison

L’événement Événement Vins et Céramiques au Domaine de Grandmaison Léognan a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Montesquieu