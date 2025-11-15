Evénement Violenc’Ailes 2025 Salle La Camillienne PARIS

Evénement Violenc’Ailes 2025 : L’art et la culture ou la légitimation du patriarcat- Chanteurs, danseurs, comédiens, professionnels de la santé réunis pour une cause. Unissons nos voix et laissons monter les décibels! Venez nous rejoindre à la salle La Camillienne, samedi 15 novembre à partir de 16H00 pour lutter ensemble autour des violences faites aux femmes. TOUS CONCERNES

VIOLENC’AILES 2025 : Concert-débat « De l’art ou du cochon? »

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

payant

retrouvez les infos pour la réservation sur la page instagram de violenc’ailes

Tout public.

Salle La Camillienne 7 rue des Meuniers 75012 PARIS

https://www.instagram.com/violencailes/