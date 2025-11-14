Évènement voyage culinaire au cœur de l’Afrique FOYER SAINTE-CONSTANCE Metz

Évènement voyage culinaire au cœur de l’Afrique

FOYER SAINTE-CONSTANCE 16 rue Gabriel Pierné Metz Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Chaque année, la résidence Sainte-Constance organise un repas solidaire afin de mettre en valeur la richesse des cultures.

Pour cette édition, nous vous invitons à un voyage culinaire au cœur de l’Afrique subsaharienne, avec des saveurs mêlant traditions sénégalaises et ivoiriennes.

Ce moment convivial sera également animé par une tombola solidaire, permettant de partager encore plus de sourires et de générosité.Tout public

12 .

FOYER SAINTE-CONSTANCE 16 rue Gabriel Pierné Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 63 32 03

English :

Every year, the Sainte-Constance residence organizes a solidarity meal to showcase the richness of different cultures.

This year, we invite you on a culinary journey to the heart of sub-Saharan Africa, with flavors that blend Senegalese and Ivorian traditions.

This convivial moment will also be enlivened by a solidarity tombola, allowing you to share even more smiles and generosity.

German :

Jedes Jahr organisiert die Residenz Sainte-Constance ein solidarisches Essen, um den Reichtum der Kulturen hervorzuheben.

In diesem Jahr laden wir Sie zu einer kulinarischen Reise in das Herz des subsaharischen Afrikas ein, mit Aromen, die senegalesische und ivorische Traditionen miteinander verbinden.

Dieser gesellige Moment wird auch durch eine solidarische Tombola belebt, die es ermöglicht, noch mehr Lächeln und Großzügigkeit zu teilen.

Italiano :

Ogni anno, la residenza di Sainte-Constance organizza un pranzo di solidarietà per mostrare la ricchezza delle diverse culture.

Quest’anno vi invitiamo a fare un viaggio culinario nel cuore dell’Africa subsahariana, con i sapori del Senegal e della Costa d’Avorio.

Ci sarà anche una lotteria per raccogliere fondi per beneficenza, in modo da poter condividere ancora più sorrisi e generosità.

Espanol :

Cada año, la residencia Sainte-Constance organiza una comida solidaria para mostrar la riqueza de las diferentes culturas.

Este año, le invitamos a un viaje culinario al corazón del África subsahariana, con sabores que combinan tradiciones senegalesas y marfileñas.

También habrá una rifa para recaudar fondos con fines benéficos, para que puedas compartir aún más sonrisas y generosidad.

L’événement Évènement voyage culinaire au cœur de l’Afrique Metz a été mis à jour le 2025-10-21 par AGENCE INSPIRE METZ