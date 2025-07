Evénement’ciel Troyes

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Le 12 août, venez rencontrer des associations passionnées, l’Association Astronomique Auboise, l’Association Géologique Auboise, les médiateurs culturels des musées et la Maison de la Science Hubert Curien pour découvrir notre système solaire. Un matériel professionnel vous permettra d’étudier le soleil et vous pourrez apporter vos pierres pour qu’elles vous soient contées, qu’elles soient tombées du ciel ou qu’elles proviennent des entrailles de la terre. L’astronomie n’aura plus de secrets pour vous grâce aux diverses visites découvertes et aux expériences offertes à tous. La tombée de la nuit accueillera un spectacle de musiques et de mots à la lueur des étoiles par la compagnie Sangs-Mêlés Novastella, le voyage d’un astronome vers des mondes infinis.

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux de lever les yeux vers le ciel, cette soirée promet de vous émerveiller !

L’exposition Météorites, entre ciel et terre et les animations sont gratuites pour tous.



De 10h à 12h et de 14h à 18h

> Observation et sensibilisation au soleil

avec les bénévoles de l’Association Astronomique Auboise

> Opération Amène ton caillou !

par l’Association Géologique Auboise

> Animation Est-ce une météorite ?

par les médiateurs des musées de Troyes

> Expériences et animations autour des météorites et de l’astronomie

par la Maison de la Science Hubert Curien



De 10h à 18h

> Exposition temporaire Météorites, entre ciel et terre



À 11h, 14h30 et 16h

> Visites dans l’exposition temporaire Météorites, entre ciel et terre

par les médiateurs des musées de Troyes

Réservation par tél auprès du musée d’art moderne (dans la limite des places disponibles)



À 21h30

> Novastella , conte de musique et de mots à la belle étoile

par la compagnie Sangs Mêlés

Réservation par tél auprès du musée d’art moderne (dans la limite des places disponibles). .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

