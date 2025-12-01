Evénementiel familles Noël au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Evénementiel familles Noël au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Ludiver vous invite à vivre un après-midi magique mêlant création artistique et spectacle immersif, pour émerveiller petits et grands.

Atelier Broderie Constellation De 14h00 à 18h00 en continu.

Les enfants pourront réaliser une petite broderie inspirée des étoiles et du ciel nocturne, guidés pas à pas pour repartir avec une création personnalisée. Une activité douce et accessible à tous, idéale pour entrer dans la magie de Noël.

Spectacle à 14h30 ou 16h00 Ondine et l’Étoile d’eau.

À la veille de Noël, la magie s’invite à Ludiver avec la Compagnie À Fleur de Mot, un collectif d’auteurs, comédiens, danseurs, conteurs et chanteurs, pour un spectacle féerique qui transporte le public jusqu’au Pôle Nord.

Exceptionnellement, le règlement se fera directement au comptoir, mais la réservation reste indispensable.

Pensez à réserver en parallèle votre séance de planétarium, en adaptant les horaires. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

