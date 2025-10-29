Evénementiel Famillles Viens construire ton masque d’Halloween ! Planétarium de Ludiver Tonneville La Hague

Evénementiel Famillles Viens construire ton masque d’Halloween ! Planétarium de Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Plongez en famille dans l’ambiance mystérieuse et festive d’Halloween !

Petits et grands sont invités à participer à un atelier créatif, proposé en continu, pour fabriquer leur propre masque d’Halloween citrouille rieuse, vampire effrayant ou fantôme rigolo… laissez libre cours à votre imagination !

Une activité ludique et artistique, idéale pour préparer la soirée d’Halloween tout en partageant un moment complice en famille.

Atelier en continu de 14h00 à 18h00 sans réservation.

Durée libre accessible à tous les âges.

A noter la réservation est vivement conseillée pour participer à une séance de planétarium. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

