Evènementiels au Tympan des Pesquiers Salin des Pesquiers Hyères

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

– Atelier croquis/aquarelles avec Jeanne Guyon

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h

Gratuit sur réservation préalable 04 94 01 36 33

– Performance théâtrale avec le Cabinet de Curiosités

Création spéciale pour le Salin des Pesquiers

Samedi et dimanche à 15h – gratuit sans réservation

– Danse avec la Cie Lyken (Camille Vergnaud / Gautier Gentieu

et Thomas Astegiano)

Création spéciale pour le Salin des Pesquiers

Samedi à 16h – Gratuit sans réservation

– Des Jardins et des Hommes

Lecture musicale avec Patrick Scheyder piano, Allain Bougrain-Dubourg textes, Abdelghani Benhelal chant et contes Kabyles

Dimanche à 16h – Dans ce spectacle , qui est un florilège de musiques et de textes, Patrick Scheyder, Allain Bougrain Dubourg et Abdelghani Benhelal nous livrent une version poétique de l’écologie et de la biodiversité.

De Léonard de Vinci à Claude Nougaro et Allain Bougrain Dubourg, en passant par Victor Hugo ou George Sand ! Car l’écologie est une préoccupation de longue date, ce n’est pas une nouveauté, elle est dans l’ADN de notre culture : Léonard de Vinci est végétarien; il achète sur le marché les oiseaux en cage pour les libérer, bien avant Pierre Perret ! Victor Hugo initie dès les années 1850 la première loi de protection animale, et son amie George Sand – au même moment- lutte avec les peintres de Barbizon- pour la préservation de la forêt de Fontainebleau. C’est ainsi que dès 1861, Fontainebleau – grâce à des artistes- devient la premier espace naturel protégé au monde, soit 11 ans avant la création du Parc de Yellowstone aux Etats-Unis. Un voyage dans le temps de l’écologie qui éclaire le présent, pour imaginer un futur désirable et respectueux du vivant.

Dimanche à 16h – Gratuit sans réservation

Salin des Pesquiers 1746 route de Giens 83400 Hyères Hyères 83400 La Capte Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 01 36 33 http://www.metropoleTPM.fr Le Salin des Pesquiers est un site naturel exceptionnel qui est propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la métropole TPM. Si l'exploitation salinière a cessé en 1995, le Salin conserve son bâti caractéristique qui permet d'accueillir des expositions scientifiques et artistiques et ses plans d'eau refuges d'une extraordinaire biodiversité. Accès libre te gratuit via la Voie Douce de Découverte

LPO.PACA