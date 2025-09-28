Évènements au Château de Boulbon Rue du Château Boulbon

Participez aux évènements culturels et conviviaux proposés par l’association Boulbon Château Passion dans ce site exceptionnel !

Dimanche 28 septembre à 17h30 Concert/lecture « MOI, ORPHÉE »

D’après un texte de Benjamin Carteret, Kourou Fia, Kora Nolwenn Moreau, voix

Gratuit pour les spectateurs du 19 août



Samedi 4 octobre à 20h30 Ciné/chanté « Buster in love »

L’épouvantail (1920) et Sherlock Junior (1924), 2 courts-métrages désopilants de Buster Keaton et Catherine Vincent (duo Marseillais) .

Rue du Château Château de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 36 56 91 boulbonchateaupassion@gmail.com

English :

Take part in the cultural and convivial events organized by the Boulbon Château Passion association on this exceptional site!

German :

Nehmen Sie an den kulturellen und geselligen Veranstaltungen teil, die der Verein Boulbon Château Passion an diesem außergewöhnlichen Ort anbietet!

Italiano :

Partecipate agli eventi culturali e sociali organizzati dall’associazione Boulbon Château Passion in questo sito eccezionale!

Espanol :

Participe en los actos culturales y sociales organizados por la asociación Boulbon Château Passion en este lugar excepcional

