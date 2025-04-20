Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025 Fontvieille
Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025
Vendredi 29 août 2025.
127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois
10h-17h: animations arènes gonflables pour les enfants
17h30 Ecole des raseteurs d’Arles
19h: Ouverture officielle des festivités
20h: Soirée Bodéga à thème et repas.
Samedi 30 août 2025.
127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois
11h: Abrivado
17h: Concours de Manades 16ème finale Crochet d’Argent espoir
20h: Soirée Bodéga à thème et repas.
Dimanche 31 août 2025.
127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois
11h: Abrivado
16h30: AS Juan 53ème finale crochet d’argent
20h Soirée Bodéga à thème et repas.
Lundi 1er septembre 2025.
11h: Abrivado
17h: Course de vaches aux arènes. Arènes de Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône
Découvrez les traditions de Fontvieille en 2025 avec le Club Taurin! Au programme jeux taurins, tauromachie, et toro-piscine. Un folklore régional à ne pas manquer!
Courses Camarguaises, abrivados, dans les arènes de Fontvieille.
Programme 2025:
Lundi de pentecôte 9 juin
11h00 abrivado centre-ville Manade Conti
16h30 Royale de la Manade Fanfone Guillierme trophée des AS, crochet d’Argent, San Juan
Avec Pénéquet, Grifoun, Picaïre, Trajan, Jocrus, Manescau
Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Yassin Naim, Jeff Diniakos
Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou, Yassin Naïm
Entrées générales 13€
Samedi 12 juillet
17h00 course de ligue PACA.
Manades Blatière Bessac, Lagarde, Mailhan
Raseteurs désignés par la FFCC
Entrée générale 6€
Lundi 14 juillet
11h00 abrivado manade robert H
17h00 Les Espoirs de la Manade Chauvet, course comptant pour le trophée de l’avenir, le crochet d’Argent Espoir, San Juan
Avec Country, Lochness, Mozart, Rubis, Voltigeur, César, Pastre HP
Raseteurs invités Ludovic Bressy, Yanis Boujana, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Thomas Roux, Kylian Champetier
Entrée générale 10€
Jeudi 17 juillet
21h30 soirée taureau piscine
Entrée générale 5€
Jeudi 31 juillet
21h30 soirée taureau piscine
Entrée générale 5€
Fêtes votives de la St Pierre
dimanche 3 août
11h00 Abrivado manade l’Amista
17h00 concours de Manades AS, crochet d’argent, San Juan
25ème grand prix, 19ème souvenir Manolo Falomir,
Grande Capelado, À l’issue de la course remise des prix en piste
Concours de Manades Quartz de Chauvet, Eros du Pantaï, Galaad de Lagarde, Jacquet de F.Guillierme, Moka de Gillet, Jappeloup de Blatière Bessac, HP Luthier de Lautier
Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Maxence Chanat, Jeff Diniakos
Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou, Yassin Naïm
Entrée Générale 13€
Lundi 4 août
17h00 25ème Tau d’Argent
Hors trophée, Taü neuf
A l’issus de la course remise des prix en piste
Avec les manades Mogador, Tiberio, Sylvéreal, Lagarde, Cavallini, Saint Pierre, Blatière Bessac, Fanfone Guillierme
Raseteurs invités Ludovic Bressy, Theo Camacho, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Yanis Zini, Kylian Champetier
Entrée générales 10€
Mercredi 6 août
21h30 soirée jeu de gardians olympiades
Manades Clement, Gillet, Conti
Entrée générale 10€
Samedi 9 août
17h00 course de ligue PACA.
Manades Cavallini, Lautier, Lou Pantaï
Raseteurs désignés par la FFCC
Entrée générale 6€
Jeudi 14 août
21h30 soirée taureau piscine
Entrée générale 5€
Jeudi 21 août
21h30 soirée taureau piscine
Entrée générale 5€
127ème fêtes du club taurin
vendredi 29 août
10h00 à 17h00 animation Arènes gonflables de la FFCC pour les enfants offert par le comité des fêtes.
17h30 Ecole de raseteur d’Arles avec taureaux jeunes Manade MOGADOR
19h00 Ouverture officielle des festivités du 127ème anniversaire
20h00 ouverture de la bodega soirée à thème repas.
Samedi 30 août:
11h00 Abrivado Manade l’Amista
17h00 concours de manades comptant pour le trophée de l’avenir,
16ème finale du crochet d’Argent espoir Remise des prix en piste
Avec Salinier de Mogador, Jaffar de Sylvéreal, Opium Du Rhône, Viennois de Fournier, Cisfran de Fabre Mailhan, Calipso de Gillet, Jethro de Cavallini
Raseteurs invités Ludovic Bressy, Kilian Gibert, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Quentin Fernandez, Kylian Champetier
Entrée générales 10€
20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas
Dimanche 31 août
Journée animée par la pena
11h00 Abrivado manade l’Amista
16h30 AS San juan 53ème finale du crochet d’argent
Grande capelado à l’issue de la course remise des prix en piste
Concours de manades avec Agrinas de Saint Pierre, Sirion de Fabre Mailhan, Acajou de Lautier, Fanfan de Lou Pantaî, Aspirant de Cavallini, Chamaco de Chauvet, HP Faust de Blatière Bessac
Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Yassin Naim, Jeff Diniakos
Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou,
Entrée Générales 13€ numérotées aussi à 13€
Réservations office du tourisme 04.90.54.67.49
20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas
Lundi 1er septembre
11h00 Abrivado manade Gillet
17h00 course de vaches aux arènes manade Gillet
Dimanche 5 octobre
Ferrade d’automne et Aïoli
Au mas de Cadenet .
Arènes de Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com
English :
Courses camarguaises, abrivados and other festivities in the city centre and the arena of Fontvieille.
German :
Courses camarguaises, abrivados und andere festen im Zentrum und Arena von Fontvieille.
Italiano :
Scoprite le tradizioni di Fontvieille nel 2025 con il Club Taurin! In programma: giochi di tauromachia, corrida e toro-piscina. Folklore regionale da non perdere!
Espanol :
¡Descubra las tradiciones de Fontvieille en 2025 con el Club Taurin! En el programa: juegos taurinos, corrida de toros y toro-piscina. No se pierda el folclore regional
