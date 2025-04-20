Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025 Fontvieille

Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025 Fontvieille dimanche 20 avril 2025.

Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025

Vendredi 29 août 2025.

127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois

10h-17h: animations arènes gonflables pour les enfants

17h30 Ecole des raseteurs d’Arles

19h: Ouverture officielle des festivités

20h: Soirée Bodéga à thème et repas.

Samedi 30 août 2025.

127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois

11h: Abrivado

17h: Concours de Manades 16ème finale Crochet d’Argent espoir

20h: Soirée Bodéga à thème et repas.

Dimanche 31 août 2025.

127ème anniversaire Club Taurin Fontvieillois

11h: Abrivado

16h30: AS Juan 53ème finale crochet d’argent

20h Soirée Bodéga à thème et repas.

Lundi 1er septembre 2025.

11h: Abrivado

17h: Course de vaches aux arènes. Arènes de Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-20 16:00:00

fin : 2025-05-01

Date(s) :

2025-04-20 2025-04-21 2025-05-01 2025-06-09 2025-07-12 2025-07-14 2025-08-03 2025-08-04 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01

Découvrez les traditions de Fontvieille en 2025 avec le Club Taurin! Au programme jeux taurins, tauromachie, et toro-piscine. Un folklore régional à ne pas manquer!

Courses Camarguaises, abrivados, dans les arènes de Fontvieille.



Programme 2025:



Lundi de pentecôte 9 juin

11h00 abrivado centre-ville Manade Conti

16h30 Royale de la Manade Fanfone Guillierme trophée des AS, crochet d’Argent, San Juan

Avec Pénéquet, Grifoun, Picaïre, Trajan, Jocrus, Manescau

Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Yassin Naim, Jeff Diniakos

Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou, Yassin Naïm

Entrées générales 13€



Samedi 12 juillet

17h00 course de ligue PACA.

Manades Blatière Bessac, Lagarde, Mailhan

Raseteurs désignés par la FFCC

Entrée générale 6€



Lundi 14 juillet

11h00 abrivado manade robert H

17h00 Les Espoirs de la Manade Chauvet, course comptant pour le trophée de l’avenir, le crochet d’Argent Espoir, San Juan

Avec Country, Lochness, Mozart, Rubis, Voltigeur, César, Pastre HP

Raseteurs invités Ludovic Bressy, Yanis Boujana, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Thomas Roux, Kylian Champetier

Entrée générale 10€



Jeudi 17 juillet

21h30 soirée taureau piscine

Entrée générale 5€



Jeudi 31 juillet

21h30 soirée taureau piscine

Entrée générale 5€





Fêtes votives de la St Pierre

dimanche 3 août

11h00 Abrivado manade l’Amista

17h00 concours de Manades AS, crochet d’argent, San Juan

25ème grand prix, 19ème souvenir Manolo Falomir,

Grande Capelado, À l’issue de la course remise des prix en piste

Concours de Manades Quartz de Chauvet, Eros du Pantaï, Galaad de Lagarde, Jacquet de F.Guillierme, Moka de Gillet, Jappeloup de Blatière Bessac, HP Luthier de Lautier

Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Maxence Chanat, Jeff Diniakos

Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou, Yassin Naïm

Entrée Générale 13€



Lundi 4 août

17h00 25ème Tau d’Argent

Hors trophée, Taü neuf

A l’issus de la course remise des prix en piste

Avec les manades Mogador, Tiberio, Sylvéreal, Lagarde, Cavallini, Saint Pierre, Blatière Bessac, Fanfone Guillierme

Raseteurs invités Ludovic Bressy, Theo Camacho, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Yanis Zini, Kylian Champetier

Entrée générales 10€



Mercredi 6 août

21h30 soirée jeu de gardians olympiades

Manades Clement, Gillet, Conti

Entrée générale 10€



Samedi 9 août

17h00 course de ligue PACA.

Manades Cavallini, Lautier, Lou Pantaï

Raseteurs désignés par la FFCC

Entrée générale 6€



Jeudi 14 août

21h30 soirée taureau piscine

Entrée générale 5€



Jeudi 21 août

21h30 soirée taureau piscine

Entrée générale 5€



127ème fêtes du club taurin

vendredi 29 août

10h00 à 17h00 animation Arènes gonflables de la FFCC pour les enfants offert par le comité des fêtes.

17h30 Ecole de raseteur d’Arles avec taureaux jeunes Manade MOGADOR

19h00 Ouverture officielle des festivités du 127ème anniversaire

20h00 ouverture de la bodega soirée à thème repas.



Samedi 30 août:

11h00 Abrivado Manade l’Amista

17h00 concours de manades comptant pour le trophée de l’avenir,

16ème finale du crochet d’Argent espoir Remise des prix en piste

Avec Salinier de Mogador, Jaffar de Sylvéreal, Opium Du Rhône, Viennois de Fournier, Cisfran de Fabre Mailhan, Calipso de Gillet, Jethro de Cavallini

Raseteurs invités Ludovic Bressy, Kilian Gibert, Mohamed El Fatmi, Rayan Kaous, Quentin Fernandez, Kylian Champetier

Entrée générales 10€

20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas



Dimanche 31 août

Journée animée par la pena

11h00 Abrivado manade l’Amista

16h30 AS San juan 53ème finale du crochet d’argent

Grande capelado à l’issue de la course remise des prix en piste

Concours de manades avec Agrinas de Saint Pierre, Sirion de Fabre Mailhan, Acajou de Lautier, Fanfan de Lou Pantaî, Aspirant de Cavallini, Chamaco de Chauvet, HP Faust de Blatière Bessac

Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Yassin Naim, Jeff Diniakos

Jerémy Ciacchini, Youssef El Mahboub, Belkacem Benhamou,

Entrée Générales 13€ numérotées aussi à 13€

Réservations office du tourisme 04.90.54.67.49

20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas



Lundi 1er septembre

11h00 Abrivado manade Gillet

17h00 course de vaches aux arènes manade Gillet



Dimanche 5 octobre

Ferrade d’automne et Aïoli

Au mas de Cadenet .

Arènes de Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

English :

Courses camarguaises, abrivados and other festivities in the city centre and the arena of Fontvieille.

German :

Courses camarguaises, abrivados und andere festen im Zentrum und Arena von Fontvieille.

Italiano :

Scoprite le tradizioni di Fontvieille nel 2025 con il Club Taurin! In programma: giochi di tauromachia, corrida e toro-piscina. Folklore regionale da non perdere!

Espanol :

¡Descubra las tradiciones de Fontvieille en 2025 con el Club Taurin! En el programa: juegos taurinos, corrida de toros y toro-piscina. No se pierda el folclore regional

L’événement Evenements Club Taurin de Fontvieille 2025 Fontvieille a été mis à jour le 2025-08-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles