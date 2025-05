Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! – Haguenau, 18 juin 2025 15:00, Haguenau.

Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! 5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-22 22:00:00

2025-06-18

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

Retrouvez nos évènements de la semaine à La Mauvaise Joueuse ! Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien préféré !

Pour réserver, merci de préciser :

– le Nombre de personnes

– votre Horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre Numéro de téléphone

Nous demandons aux participants de venir au moins 30-45 minutes en avance pour le bon déroulement des animations !

Rq. Nos 850 jeux de société restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Check out our weekly events at La Mauvaise Joueuse! See you at your favorite Haguenovian board game bar!

German :

Hier finden Sie unsere Veranstaltungen der Woche im La Mauvaise Joueuse! Wir treffen uns in Ihrer Lieblings-Bar für Gesellschaftsspiele in Haguenovien!

Italiano :

Scopri gli eventi della settimana a La Mauvaise Joueuse! Ci vediamo nel vostro bar preferito di giochi da tavolo di Haguenovia!

Espanol :

Descubre los eventos de la semana en La Mauvaise Joueuse ¡Nos vemos en tu bar de juegos de mesa favorito de Haguenovia!

