Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! Haguenau
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20 23:30:00
Date(s) :
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien préféré !
Retrouvez nos évènements de la semaine à La Mauvaise Joueuse !
Pour réserver, merci de préciser
– le Nombre de personnes
– votre Horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre Numéro de téléphone
Nous demandons aux participants de venir au moins 30-45 minutes en avance pour le bon déroulement des animations !
Rq. Nos 850 jeux de société restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
Visit your favorite Haguenovian board game bar!
German :
Wir treffen uns in Ihrer Lieblingsbar für Gesellschaftsspiele in Haguenovien!
Italiano :
Visitate il vostro bar preferito per i giochi da tavolo!
Espanol :
Visite su bar de juegos de mesa favorito de Haguenovian
