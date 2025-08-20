Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! Haguenau

Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! Haguenau mercredi 20 août 2025.

Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse !

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 15:00:00

fin : 2025-08-20 23:30:00

Date(s) :

2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien préféré !

Retrouvez nos évènements de la semaine à La Mauvaise Joueuse !

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien préféré !

Pour réserver, merci de préciser

– le Nombre de personnes

– votre Horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre Numéro de téléphone

Nous demandons aux participants de venir au moins 30-45 minutes en avance pour le bon déroulement des animations !

Rq. Nos 850 jeux de société restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Visit your favorite Haguenovian board game bar!

German :

Wir treffen uns in Ihrer Lieblingsbar für Gesellschaftsspiele in Haguenovien!

Italiano :

Visitate il vostro bar preferito per i giochi da tavolo!

Espanol :

Visite su bar de juegos de mesa favorito de Haguenovian

L’événement Évènements de la Semaine à la Mauvaise Joueuse ! Haguenau a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau