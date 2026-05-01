Évènements Football Cheminots (EFC) Centre-ville Le Lavandou

Le Lavandou

Évènements Football Cheminots (EFC)

Centre-ville Avenue Vincent Auriol Le Lavandou Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Les 22 et 23 mai 2026, la Ville du Lavandou accueillera le 32ème tournoi des Old Boys European Railways Football.

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Centre-ville Avenue Vincent Auriol Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 18 95 38 efc.cheminots@gmail.com

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English : Évènements Football Cheminots (EFC)

From May 22 to 23, 2026, the town of Le Lavandou will host the 32nd Old Boys European Railways Football Tournament.

L’événement Évènements Football Cheminots (EFC) Le Lavandou a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Lavandou