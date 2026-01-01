Événements Journée Cinémas arabes du Proche-Orient Soirée Orange Cinéma Majestic et à la Bambouseraie Vesoul

Événements Journée Cinémas arabes du Proche-Orient Soirée Orange

Cinéma Majestic et à la Bambouseraie 16 rue du Docteur Courvoisier Vesoul Haute-Saône

Début : 2026-01-29 22:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

10h Table ronde sous la bambouseraie

20h30 Soirée Orange Projection du film Nezouh, de Soudade Kaadan

22h30 Soirée Orange Proche-Orient + jeu* sous la bambouseraie (sur présentation du ticket de la séance du film ou du carton d’invitation) .

+33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com

