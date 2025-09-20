Evénements musicaux au Conservatoire d’art et d’histoire Conservatoire d’art et d’histoire Annecy

Evénements musicaux au Conservatoire d’art et d’histoire Conservatoire d’art et d’histoire Annecy samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Chorale du Grand Ensemble Vocal d’Annecy

Répétitions de l’œuvre « La messa di gloria » de Puccini

En présence des pianistes Hélène Weissenbacher et Aliona Tourenko et des solistes Pier-Yves Têtu et Jean-Marc Brouze

Samedi de 14h à 17h00

Tout public / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Orchestre des Pays de Savoie

Concert quatuor à vents (2 hautbois / 2 cors)

« Quatre vents »

Dimanche à 14h et à 16h30

Durée : 60 mn (par concert)

Tout public / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire d’art et d’histoire 18, avenue de Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 50 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/conservatoire-dart-et-dhistoire/ Siège des services culturels du conseil départemental de la Haute-Savoie, l’ancien grand séminaire, actuel conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy, remplit de nombreuses fonctions : réserves des collections départementales, lieu d’expositions, salles de musique, de projection, de réception et de formation.

Il héberge par ailleurs entre autres organismes : CITIA et CITIA Exposition, des formations de l’école des Gobelins, de la Chambre de commerce et d’industrie et l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.

Les façades et toitures de ce domaine départemental ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1974.

