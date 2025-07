Evénements Nautilia Rue de Boussange Hagondange

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-30 2025-08-31

28ème édition de Nautilia

Nautilia sera de retour à l’étang de la Ballastière.

Au programme, animations nautiques et sportives en plein air pour petits et grands, mais aussi mise à l’honneur des bénévoles de la Ville.Tout public

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

28th edition of Nautilia

Nautilia returns to the Ballastière pond.

On the program: water sports and outdoor activities for young and old, as well as a tribute to the town?s volunteers.

German :

28. Ausgabe von Nautilia

Nautilia wird wieder am Étang de la Ballastière stattfinden.

Auf dem Programm stehen Wasser- und Sportveranstaltungen im Freien für Groß und Klein, aber auch die Ehrung von Freiwilligen der Stadt.

Italiano :

28a edizione di Nautilia

Nautilia torna al laghetto Ballastière.

In programma sport acquatici e attività all’aperto per grandi e piccini, oltre alla celebrazione dei volontari della città.

Espanol :

28ª edición de Nautilia

Nautilia volverá al estanque de la Ballastière.

El programa incluye deportes náuticos y actividades al aire libre para grandes y pequeños, así como una celebración de los voluntarios de la ciudad.

