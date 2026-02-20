Événements sportifs de l’Usine Escalade TARBES Tarbes
Événements sportifs de l’Usine Escalade TARBES Tarbes samedi 7 mars 2026.
Événements sportifs de l’Usine Escalade
TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Nous sommes ravis d’accueillir des compétiteurs de haut vol pour différentes disciplines de grimpe
SAMEDI 7 MARS
Championnats régionaux d’escalade
Combiné U13 > Difficulté, vitesse, bloc
DIMANCHE 8 MARS
Coupe Occitanie d’escalade
Difficulté
.
TARBES 15 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 00 77 contact@usine-escalade.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are delighted to welcome top-flight competitors in a variety of climbing disciplines:
SATURDAY, MARCH 7
Regional climbing championships
Combined U13 > Difficulty, speed, bouldering
SUNDAY, MARCH 8
Occitanie Climbing Cup
Difficulty
L’événement Événements sportifs de l’Usine Escalade Tarbes a été mis à jour le 2026-02-18 par OT de Tarbes|CDT65