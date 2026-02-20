Événements sportifs de l’Usine Escalade TARBES Tarbes

Événements sportifs de l’Usine Escalade

TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Nous sommes ravis d’accueillir des compétiteurs de haut vol pour différentes disciplines de grimpe

SAMEDI 7 MARS

Championnats régionaux d’escalade

Combiné U13 > Difficulté, vitesse, bloc

DIMANCHE 8 MARS

Coupe Occitanie d’escalade

Difficulté

TARBES 15 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 00 77 contact@usine-escalade.com

English :

We are delighted to welcome top-flight competitors in a variety of climbing disciplines:

SATURDAY, MARCH 7

Regional climbing championships

Combined U13 > Difficulty, speed, bouldering

SUNDAY, MARCH 8

Occitanie Climbing Cup

Difficulty

