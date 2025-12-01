Evénements surprises de Noël du marché de Ry Ry

Evénements surprises de Noël du marché de Ry

Place de la mairie Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La mairie de Ry et Festiv’Ry vous propose des Evénements surprises de Noël pendant le marché du samedi 13 décembre à Ry.

Pendant votre marché habituel, vous pourrez en profiter pour prendre une photo avec le Père Noël, déguster un vin chaud offert par la mairie, acheter des crêpes aux écoles de Ry et de Grainville sur Ry et écouter une animation musicale proposée par l’Union musicale de Ry.

Le marché de Ry vous réserve encore bien des surprises mais pour cela, rendez-vous sur place ce samedi 13 décembre ! .

Place de la mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61

