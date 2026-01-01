Événements

Théâtre Edwige Feuillère Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Cyclo d’or d’honneur au réalisateur chinois, Wang Bing .

Théâtre Edwige Feuillère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Événements

L’événement Événements Vesoul a été mis à jour le 2026-01-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL