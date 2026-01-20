Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Samedi 21 Février 2026

Romi Fa-Sol Event revient avec une soirée 100% rock vous attend avec 4 groupes prêts à enflammer la scène

– Les Revolvers [Du pur punk rock, sans chichi ni roulette russe]

– Tree Kong [Un mélange survitaminé de ska, rock et joyeux bordel]

– Shoeilager [Du heavy metal brut de décoffrage, puissant, sans fioritures]

– Raymond court [Du rock paillard qui se déguste sans modération]

Ouverture des porte à 14h Début des concerts à 19h

Présence d’artisans Buvette et restauration sur place

Entrée à prix libre .

Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 6 75 69 92 03 assorfse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise