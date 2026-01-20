Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 21 février 2026.
Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine
Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Samedi 21 Février 2026
Romi Fa-Sol Event revient avec une soirée 100% rock vous attend avec 4 groupes prêts à enflammer la scène
– Les Revolvers [Du pur punk rock, sans chichi ni roulette russe]
– Tree Kong [Un mélange survitaminé de ska, rock et joyeux bordel]
– Shoeilager [Du heavy metal brut de décoffrage, puissant, sans fioritures]
– Raymond court [Du rock paillard qui se déguste sans modération]
Ouverture des porte à 14h Début des concerts à 19h
Présence d’artisans Buvette et restauration sur place
Entrée à prix libre .
Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 6 75 69 92 03 assorfse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Event Rock #3, Salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise