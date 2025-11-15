Everblue 5tet Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Everblue 5tet Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 15 novembre 2025.

La particularité du projet est son esthétique originale intégrant les grands standards du Great American SongBook et des compositions personnelles. Pour se faire elles se sont entourées de musiciennes évoluant dans l’univers de la musique de la chambre, de l’orchestre mais ouvertes sur la pratique de l’improvisation. Les influences variées des musiciennes font corps pour défendre une musique audacieuse et pleine d’émotions ou les compositions originales sont arrangées avec finesse tout en mettant en valeur de grands noms du jazz comme Bronislau Kaper, Django Reihnardt ou Chick Corea.

Alba Obert : violon, compositions

Nina Gat : piano, compositions

Ariane Bodin : violon

Akiko Godefroy : alto

Aurélie Diebold : violoncelle

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, musique de chambre, compositions originales — Jeunes musiciennes émergentes de la scène jazz parisienne, la violoniste Alba Obert et la pianiste Nina Gat créent le Everblue 5tet, un projet rassemblant des musiciennes issues de l’univers jazz et classique.

Le samedi 15 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-15T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T19:30:00+02:00_2025-11-15T20:30:00+02:00;2025-11-15T21:30:00+02:00_2025-11-15T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/