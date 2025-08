EverGreen Le Son de la Terre PARIS 05

EverGreen Le Son de la Terre PARIS 05 mardi 14 octobre 2025.

EverGreen est un quartette de jeunes musiciens talentueux réunis autour du répertoire de Victor Wahlström, guitariste, chanteur et compositeur franco-suédois. Accompagné de Rayan Besançon à la basse, Louis Lepage au piano et Véra Campos à la batterie, il porte dans ses chansons et morceaux originaux une esthétique jazz moderne et lyrique, d’inspiration nordique et nord-américaine (EST, Jan Johansson, Chick Corea, Julian Lage, Avishai Cohen…) dont les racines sont aussi profondément engagées. Des falaises normandes aux forêts de Belovej, en passant par les massifs cristallins du Var et les pinèdes de Scandinavie, chaque membre du groupe est intimement lié à des symboles de vitalité et de nature. Telle est la créativité du projet EverGreen, évoquant autant l’étrangeté du monde dans lequel il se tient que les images d’espoir qui s’animent en lui.

Victor Wahlström : guitariste, chanteur et compositeur

Rayan Besançon : bassiste

Louis Lepage : pianiste

Véra Campos : batteur

EverGreen, un quartette de jazz moderne et lyrique qui vous fera voyager dans l’étrangeté de ce monde !

Le mardi 14 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-14T20:00:00+02:00_2025-10-14T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05