Every Floor Is A Dancefloor, Jace Clayton Lafayette Anticipations Paris

À l’occasion de cette soirée, Jace Clayton propose une conversation dynamique autour du travail de Meriem Bennani, rythmée par une sélection d’œuvres musicales.

Jace Clayton explore la manière dont le rythme peut transformer le corps social et le son comme moyen de réinventer la communauté.

Artiste, auteur et DJ, Jace Clayton aka DJ /rupture célèbre l’œuvre Sole crushing de Meriem Bennani à l’occasion d’une session d’écoute exceptionnelle, où percussions riment avec collectif.

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/every-floor-dancefloor-jace-clayton