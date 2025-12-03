Every_body Théâtre d’Arles Arles

Every_body

Mercredi 3 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03 21:30:00

2025-12-03

Artiste majeur d’une danse-cirque contemporaine, Alexander Vantournhout dissèque le mouvement humain

Dans every_body Alexander Vantournhout et Emmi Väisänen proposent une observation de nos gestes de tous les jours dans une mécanique de haute précision poignée de mains, marche sur un tapis roulant, promiscuité dans les transports en commun… Ces situations sont le point de départ de déclinaisons subtiles, précises, fluides.

Véritables motifs hypnotiques et recherche sans concession, every_body célèbre la complicité de deux interprètes d’exception. Déconstruits et réinventés ainsi, nos mouvements ordinaires apparaissent d’une grande singularité sur fond de décor et costumes surréalistes. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Alexander Vantournhout is a leading contemporary dance-circus artist who dissects human movement.

German :

Alexander Vantournhout ist der führende Künstler eines zeitgenössischen Tanzzirkus und seziert die menschliche Bewegung.

Italiano :

Alexander Vantournhout è un importante artista di circo-danza contemporanea che analizza il movimento umano.

Espanol :

Alexander Vantournhout es un destacado artista circense de danza contemporánea que disecciona el movimiento humano.

