every_body – Not Standing Alexander Vantournhout Colonnes Blanquefort

every_body – Not Standing Alexander Vantournhout Colonnes Blanquefort mercredi 4 février 2026.

every_body – Not Standing Alexander Vantournhout Mercredi 4 février 2026, 20h30 Colonnes Gironde

de 11 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-04T20:30:00 – 2026-02-04T21:25:00

Fin : 2026-02-04T20:30:00 – 2026-02-04T21:25:00

Serre-moi fort

Figure majeure de la scène belge, le chorégraphe et circassien Alexander Vantournhout nous invite à explorer, voire décortiquer les gestes du quotidien. Avec la danseuse – et acolyte – Emmi Väisänen, il revisite une banale poignée de main en un pas de deux drôle et poétique, technique et sensuel. Tout y est prétexte à jouer. Sur les riffs de guitare de Geoffrey Burton (collaborateur de Bashung, d’Arno ou Iggy Pop), dans un univers coloré et surréaliste, Alexander Vantournhout dissèque et réinterprète les mouvements les plus anodins et trouble nos sens. De haute précision !

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Figure majeure de la scène belge, le chorégraphe et circassien Alexander Vantournhout nous invite à explorer, voire décortiquer les gestes du quotidien. danse cirque

Bart Grietens