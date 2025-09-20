Évian, visite de la ville en nocturne Office de tourisme, Evian Évian-les-Bains

Évian, visite de la ville en nocturne Office de tourisme, Evian Évian-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

En soirée, partez à la découverte de l’histoire d’Évian depuis le Moyen Âge jusqu’à la Belle Époque. Petites anecdotes et trésors cachés de la ville vous seront dévoilés.

Office de tourisme, Evian Porte d’Allinges, 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 75 04 26 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Benjamin Delerue