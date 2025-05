EVIDANSE SOURIANTE OU PRESQUE – Limoux, 5 juin 2025 14:00, Limoux.

Aude

EVIDANSE SOURIANTE OU PRESQUE 7 Rue du Cougaing, Limoux Aude

Début : 2025-06-05 14:00:00

2025-06-05

La troisième édition de ce temps fort danse se déroulera du 31 mai au 8 juin entre Limoux et Cornèze en passant par Carcassonne ou encore Saint Hilaire.

EVIDANSE, est né sur le territoire limouxin en 2023, créé par le Théâtre dans Les Vignes, la Cie Portes Sud et l’ATP de l’Aude, autour du désir commun de soutenir et multiplier les propositions danses dans l’Aude.

Spectacle Souriante ou presque Cie Vilcanota

Aux Manettes Tiers lieu

7 Rue du Cougaing,

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 6 74 14 19 81 contact@cie-portes-sud.com

English :

The third edition of this dance highlight will take place from May 31 to June 8, between Limoux and Cornèze, via Carcassonne and Saint Hilaire.

EVIDANSE was born in the Limoux region in 2023, created by Théâtre dans Les Vignes, Cie Portes Sud and ATP de l’Aude, out of a shared desire to support and increase the number of dance events in the Aude region.

Show Souriante ou presque Cie Vilcanota

Aux Manettes Tiers lieu

German :

Die dritte Ausgabe dieses Tanz-Highlights findet vom 31. Mai bis 8. Juni zwischen Limoux und Cornèze über Carcassonne oder auch Saint Hilaire statt.

EVIDANSE wurde 2023 in der Region Limouxin ins Leben gerufen und vom Théâtre dans Les Vignes, der Cie Portes Sud und der ATP de l’Aude mit dem gemeinsamen Wunsch ins Leben gerufen, die Tanzangebote im Departement Aude zu unterstützen und zu vervielfältigen.

Theaterstück Souriante ou presque Cie Vilcanota

Aux Manettes Tiers lieu

Italiano :

La terza edizione di questo spettacolo di danza si svolgerà dal 31 maggio all’8 giugno tra Limoux e Cornèze, passando per Carcassonne e Saint Hilaire.

EVIDANSE è stato creato a Limoux nel 2023 da Théâtre dans Les Vignes, Cie Portes Sud e ATP de l’Aude, sulla base del desiderio comune di sostenere e incrementare il numero di eventi di danza nella regione dell’Aude.

Spettacolo Souriante ou presque Cie Vilcanota

Aux Manettes Tiers lieu

Espanol :

La tercera edición de este espectáculo de danza se celebrará del 31 de mayo al 8 de junio entre Limoux y Cornèze, pasando por Carcasona y Saint Hilaire.

EVIDANSE fue creado en Limoux en 2023 por Théâtre dans Les Vignes, Cie Portes Sud y ATP de l’Aude, a partir de un deseo compartido de apoyar y aumentar el número de eventos de danza en la región del Aude.

Espectáculo Souriante ou presque Cie Vilcanota

Aux Manettes Tiers lieu

