EVIDENCES INCONNUES – THEATRE 95 Cergy

EVIDENCES INCONNUES Début : 2026-01-13 à 20:00. Tarif : – euros.

La magie du hasardDes lucioles qui clignotent à l’unisson, deux inconnus vivant la même chose au même moment… Ces coïncidences troublantes deviennent le point de départ d’un voyage entre mentalisme, musique live et théâtre. Kurt Demey, maestro international de l’illusion et le contrebassiste Joris Vanvinckenroye invitent le public à défier le hasard et ses mystérieuses résonances. Jeux d’illusions, gestes poétiques et participation collective composent cette expérience sensorielle unique, où chaque spectateur·rice devient partie prenante d’un récit aux allures impossibles. Une invitation à croire ou à douter ensemble, avec humour et émerveillement.

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95