Evned, le Chœur de l’aube Le StanG Pluvigner

Par la compagnie Kouhann

A travers les mimologismes (l’art d’imiter le langage des oiseaux) portés par les rimadelloù (ritournelles collectées dans la campagne morbihannaise), Evned établit un parallèle poétique entre le monde des oiseaux et notre société. Leurs chants deviennent métaphore de nos voix individuelles et collectives.

Sur scène, les corps dialoguent avec les voix ; la danse trad’actuelle, signature de la compagnie Kouhann fait vivre la danse traditionnelle bretonne dans un geste résolument contemporain.

Entre obscurité et lumière, silence et polyphonie, Evned, le Chœur de l’aube nous invite à écouter ce qui renaît chaque matin : le chant, la parole et le mouvement partagé. .

