EVO FRANCE 2025 Parvis de l’Europe Nice

Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

L’EVO, fondé en 2002, est aujourd’hui reconnu comme la plus prestigieuse compétition de jeux de combat au monde. Son édition 2024 à Las Vegas a rassemblé plus de 10 000 compétiteurs, confirmant un engouement croissant pour ce genre historique de l’esport.

Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : EVO FRANCE 2025

Founded in 2002, EVO is now recognized as the most prestigious fighting game competition in the world. Its 2024 edition in Las Vegas brought together more than 10,000 competitors, confirming a growing enthusiasm for this historic esports genre.

German : EVO FRANCE 2025

Die EVO wurde 2002 gegründet und gilt heute als der prestigeträchtigste Kampfspielwettbewerb der Welt. An der 2024er Ausgabe in Las Vegas nahmen über 10.000 Teilnehmer teil, was die wachsende Begeisterung für dieses historische Genre des Esports bestätigt.

Italiano : EVO FRANCE 2025

Fondato nel 2002, EVO è oggi riconosciuto come la competizione di picchiaduro più prestigiosa al mondo. L’edizione del 2024 a Las Vegas ha riunito oltre 10.000 concorrenti, confermando un crescente entusiasmo per questo storico genere di eSport.

Espanol : EVO FRANCE 2025

Fundado en 2002, el EVO está reconocido actualmente como la competición de juegos de lucha más prestigiosa del mundo. Su edición de 2024 en Las Vegas atrajo a más de 10.000 competidores, lo que confirma la creciente popularidad de este histórico género esport.

