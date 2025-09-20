Évocation de la libération de l’École militaire en 1944 École militaire Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

25 août 1944 : le général Leclerc qui commande la 2e division blindée a pour mission de libérer Paris. Sa priorité : faire tomber les quelques camps retranchés des Allemands que les FFI parisiens ne sont pas en mesure de combattre. L’École militaire est l’un de ces bastions.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École militaire vous invite à découvrir la reconstitution d’un bivouac évoquant ce moment important de l’histoire : véhicules US, soldats de la 2e DB en uniformes d’époque, hôpital de campagne et infirmières de la 2eDB (Les Rochambelles), centre de rcrutement, maquisards et FFI…

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] [{« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] Louis XV, à l'instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l'abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l'Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l'œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l'étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d'un dôme quadrangulaire. En 1780, l'architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l'architecte Boullée, puis l'architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l'École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l'Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d'abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d'être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu'elle a gardé aujourd'hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l'Artillerie et à la Cavalerie.

